10 آلاف دولار جامايكي إلى ريال برازيلي

تحويل JMD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

10000 jmd
322.98 brl

1.00000 JMD = 0.03230 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

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JMD إلى SGD

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JMD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / الريال البرازيلي
1 JMD0.03230 BRL
5 JMD0.16149 BRL
10 JMD0.32298 BRL
20 JMD0.64596 BRL
50 JMD1.61490 BRL
100 JMD3.22980 BRL
250 JMD8.07450 BRL
500 JMD16.14900 BRL
1000 JMD32.29800 BRL
2000 JMD64.59600 BRL
5000 JMD161.49000 BRL
10000 JMD322.98000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار جامايكي
1 BRL30.96170 JMD
5 BRL154.80850 JMD
10 BRL309.61700 JMD
20 BRL619.23400 JMD
50 BRL1548.08500 JMD
100 BRL3096.17000 JMD
250 BRL7740.42500 JMD
500 BRL15480.85000 JMD
1000 BRL30961.70000 JMD
2000 BRL61923.40000 JMD
5000 BRL154808.50000 JMD
10000 BRL309617.00000 JMD