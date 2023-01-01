ين ياباني إلى دولار جامايكي

تحويل JPY إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
١٠٬٥٣٨٫٤٠ jmd

1.00000 JPY = 1.05384 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:29 UTC
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JPY إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0659588.61721.436471.660880.9634518.3008
1GBP1.153811.2299102.2471.657411.916331.1116321.1155
1USD0.938150.813074183.13451.34761.558120.903817.1685
1INR0.01128450.009780230.012028710.01620990.01874210.01087150.206515

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / دولار جامايكي
100 JPY105.38400 JMD
1000 JPY1053.84000 JMD
1500 JPY1580.76000 JMD
2000 JPY2107.68000 JMD
3000 JPY3161.52000 JMD
5000 JPY5269.20000 JMD
5400 JPY5690.73600 JMD
10000 JPY10538.40000 JMD
15000 JPY15807.60000 JMD
20000 JPY21076.80000 JMD
25000 JPY26346.00000 JMD
30000 JPY31615.20000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / ين ياباني
1 JMD0.94891 JPY
5 JMD4.74453 JPY
10 JMD9.48907 JPY
20 JMD18.97814 JPY
50 JMD47.44535 JPY
100 JMD94.89070 JPY
250 JMD237.22675 JPY
500 JMD474.45350 JPY
1000 JMD948.90700 JPY
2000 JMD1897.81400 JPY
5000 JMD4744.53500 JPY
10000 JMD9489.07000 JPY