100 دولار جامايكي إلى جنيه إسترليني

تحويل JMD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

100 jmd
0.53 gbp

1.00000 JMD = 0.00527 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / جنيه استرليني
1 JMD0.00527 GBP
5 JMD0.02637 GBP
10 JMD0.05274 GBP
20 JMD0.10548 GBP
50 JMD0.26369 GBP
100 JMD0.52739 GBP
250 JMD1.31847 GBP
500 JMD2.63693 GBP
1000 JMD5.27387 GBP
2000 JMD10.54774 GBP
5000 JMD26.36935 GBP
10000 JMD52.73870 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار جامايكي
1 GBP189.61400 JMD
5 GBP948.07000 JMD
10 GBP1896.14000 JMD
20 GBP3792.28000 JMD
50 GBP9480.70000 JMD
100 GBP18961.40000 JMD
250 GBP47403.50000 JMD
500 GBP94807.00000 JMD
1000 GBP189614.00000 JMD
2000 GBP379228.00000 JMD
5000 GBP948070.00000 JMD
10000 GBP1896140.00000 JMD