10 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار جامايكي

تحويل CZK إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

10 czk
68.11 jmd

Kč1.000 CZK = J$6.811 JMD

Mid-market exchange rate at 21:12
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CZK إلى JMD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.794.30791.75536.6760.946
1 USD0.91510.7841,370.353.9483.94833.5550.865
1 GBP1.1681.27611,748.915.029107.13842.8251.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار جامايكي
1 CZK٦٫٨١١٢٤ JMD
5 CZK٣٤٫٠٥٦٢٠ JMD
10 CZK٦٨٫١١٢٤٠ JMD
20 CZK١٣٦٫٢٢٤٨٠ JMD
50 CZK٣٤٠٫٥٦٢٠٠ JMD
100 CZK٦٨١٫١٢٤٠٠ JMD
250 CZK١٬٧٠٢٫٨١٠٠٠ JMD
500 CZK٣٬٤٠٥٫٦٢٠٠٠ JMD
1000 CZK٦٬٨١١٫٢٤٠٠٠ JMD
2000 CZK١٣٬٦٢٢٫٤٨٠٠٠ JMD
5000 CZK٣٤٬٠٥٦٫٢٠٠٠٠ JMD
10000 CZK٦٨٬١١٢٫٤٠٠٠٠ JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 JMD٠٫١٤٦٨٢ CZK
5 JMD٠٫٧٣٤٠٨ CZK
10 JMD١٫٤٦٨١٦ CZK
20 JMD٢٫٩٣٦٣٢ CZK
50 JMD٧٫٣٤٠٨٠ CZK
100 JMD١٤٫٦٨١٦٠ CZK
250 JMD٣٦٫٧٠٤٠٠ CZK
500 JMD٧٣٫٤٠٨٠٠ CZK
1000 JMD١٤٦٫٨١٦٠٠ CZK
2000 JMD٢٩٣٫٦٣٢٠٠ CZK
5000 JMD٧٣٤٫٠٨٠٠٠ CZK
10000 JMD١٬٤٦٨٫١٦٠٠٠ CZK