100 دولار هونغ كونغ إلى دولار جامايكي

تحويل HKD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

100 hkd
1,983.07 jmd

1.00000 HKD = 19.83070 JMD

Mid-market exchange rate at 06:18
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أعلى العملات

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.197650.7895781.344651.52590.923851.3511582.8966
1 CNY0.13893410.1096990.1868180.2120.1283520.18772111.5172
1 GBP1.26659.1158211.7031.932561.170031.71123104.989
1 SGD0.7436885.352810.58719911.13480.6870411.0048361.6492

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار جامايكي
100 HKD1983.07000 JMD
200 HKD3966.14000 JMD
300 HKD5949.21000 JMD
500 HKD9915.35000 JMD
1000 HKD19830.70000 JMD
2000 HKD39661.40000 JMD
2500 HKD49576.75000 JMD
3000 HKD59492.10000 JMD
4000 HKD79322.80000 JMD
5000 HKD99153.50000 JMD
10000 HKD198307.00000 JMD
20000 HKD396614.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار هونغ كونغ
1 JMD0.05043 HKD
5 JMD0.25213 HKD
10 JMD0.50427 HKD
20 JMD1.00854 HKD
50 JMD2.52134 HKD
100 JMD5.04269 HKD
250 JMD12.60672 HKD
500 JMD25.21345 HKD
1000 JMD50.42690 HKD
2000 JMD100.85380 HKD
5000 JMD252.13450 HKD
10000 JMD504.26900 HKD