100 Hong Kong dolarından Jamaika dolarına
Reel döviz kuru ile HKD → JMD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hong Kong Doları / Jamaika Doları
|100 HKD
|1979.35000 JMD
|200 HKD
|3958.70000 JMD
|300 HKD
|5938.05000 JMD
|500 HKD
|9896.75000 JMD
|1000 HKD
|19793.50000 JMD
|2000 HKD
|39587.00000 JMD
|2500 HKD
|49483.75000 JMD
|3000 HKD
|59380.50000 JMD
|4000 HKD
|79174.00000 JMD
|5000 HKD
|98967.50000 JMD
|10000 HKD
|197935.00000 JMD
|20000 HKD
|395870.00000 JMD