ألف دولار جامايكي إلى فورنت مجري
تحويل JMD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار جامايكي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار جامايكي
|2000 HUF
|864.48600 JMD
|5000 HUF
|2161.21500 JMD
|10000 HUF
|4322.43000 JMD
|15000 HUF
|6483.64500 JMD
|20000 HUF
|8644.86000 JMD
|30000 HUF
|12967.29000 JMD
|40000 HUF
|17289.72000 JMD
|50000 HUF
|21612.15000 JMD
|60000 HUF
|25934.58000 JMD
|100000 HUF
|43224.30000 JMD
|150000 HUF
|64836.45000 JMD
|200000 HUF
|86448.60000 JMD