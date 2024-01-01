1 روبية هندية إلى دولار جامايكي

تحويل INR إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1 inr
1.86 jmd

₹1.000 INR = J$1.861 JMD

Mid-market exchange rate at 05:35
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.506279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5771.1203.9950.989
1 EUR1.071.46513.9290.8461.611298.8031.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0480.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار جامايكي
1 INR١٫٨٦٠٨٦ JMD
5 INR٩٫٣٠٤٣٠ JMD
10 INR١٨٫٦٠٨٦٠ JMD
20 INR٣٧٫٢١٧٢٠ JMD
50 INR٩٣٫٠٤٣٠٠ JMD
100 INR١٨٦٫٠٨٦٠٠ JMD
250 INR٤٦٥٫٢١٥٠٠ JMD
300 INR٥٥٨٫٢٥٨٠٠ JMD
500 INR٩٣٠٫٤٣٠٠٠ JMD
600 INR١٬١١٦٫٥١٦٠٠ JMD
1000 INR١٬٨٦٠٫٨٦٠٠٠ JMD
2000 INR٣٬٧٢١٫٧٢٠٠٠ JMD
5000 INR٩٬٣٠٤٫٣٠٠٠٠ JMD
10000 INR١٨٬٦٠٨٫٦٠٠٠٠ JMD
25000 INR٤٦٬٥٢١٫٥٠٠٠٠ JMD
50000 INR٩٣٬٠٤٣٫٠٠٠٠٠ JMD
100000 INR١٨٦٬٠٨٦٫٠٠٠٠٠ JMD
1000000 INR١٬٨٦٠٬٨٦٠٫٠٠٠٠٠ JMD
1000000000 INR١٬٨٦٠٬٨٦٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / الروبية الهندية
1 JMD٠٫٥٣٧٣٩ INR
5 JMD٢٫٦٨٦٩٣ INR
10 JMD٥٫٣٧٣٨٦ INR
20 JMD١٠٫٧٤٧٧٢ INR
50 JMD٢٦٫٨٦٩٣٠ INR
100 JMD٥٣٫٧٣٨٦٠ INR
250 JMD١٣٤٫٣٤٦٥٠ INR
500 JMD٢٦٨٫٦٩٣٠٠ INR
1000 JMD٥٣٧٫٣٨٦٠٠ INR
2000 JMD١٬٠٧٤٫٧٧٢٠٠ INR
5000 JMD٢٬٦٨٦٫٩٣٠٠٠ INR
10000 JMD٥٬٣٧٣٫٨٦٠٠٠ INR