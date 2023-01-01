10 دولار جامايكي إلى روبية هندية

تحويل JMD إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ jmd
٥٫٣٤ inr

1.00000 JMD = 0.53350 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
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JMD إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / الروبية الهندية
1 JMD0.53350 INR
5 JMD2.66752 INR
10 JMD5.33504 INR
20 JMD10.67008 INR
50 JMD26.67520 INR
100 JMD53.35040 INR
250 JMD133.37600 INR
500 JMD266.75200 INR
1000 JMD533.50400 INR
2000 JMD1067.00800 INR
5000 JMD2667.52000 INR
10000 JMD5335.04000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار جامايكي
1 INR1.87440 JMD
5 INR9.37200 JMD
10 INR18.74400 JMD
20 INR37.48800 JMD
50 INR93.72000 JMD
100 INR187.44000 JMD
250 INR468.60000 JMD
500 INR937.20000 JMD
1000 INR1874.40000 JMD
2000 INR3748.80000 JMD
5000 INR9372.00000 JMD
10000 INR18744.00000 JMD