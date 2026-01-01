250 دولار جامايكي إلى روبية هندية

حوّل JMD إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
J$1 JMD = 0.6020 INR

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من JMD إلى INR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من JMD إلى INR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من JMD إلى INR اليوم

JMDINR
1 JMD0.60 INR
5 JMD3.01 INR
10 JMD6.02 INR
20 JMD12.04 INR
50 JMD30.10 INR
100 JMD60.20 INR
250 JMD150.50 INR
500 JMD301.00 INR
1000 JMD601.99 INR
2000 JMD1,203.99 INR
5000 JMD3,009.97 INR
10000 JMD6,019.93 INR
INRJMD
1 INR1.66 JMD
5 INR8.31 JMD
10 INR16.61 JMD
20 INR33.22 JMD
50 INR83.06 JMD
100 INR166.11 JMD
250 INR415.29 JMD
300 INR498.34 JMD
500 INR830.57 JMD
600 INR996.69 JMD
1000 INR1,661.15 JMD
2000 INR3,322.30 JMD
5000 INR8,305.75 JMD
10000 INR16,611.50 JMD
25000 INR41,528.75 JMD
50000 INR83,057.50 JMD
100000 INR166,115 JMD
1000000 INR1,661,150 JMD
1000000000 INR1,661,150,000 JMD

الأسئلة الشائعة