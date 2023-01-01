500 دولار جامايكي إلى فرنك سويسري

تحويل JMD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ jmd
٢٫٨٦ chf

1.00000 JMD = 0.00573 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / الفرنك السويسري
1 JMD0.00573 CHF
5 JMD0.02864 CHF
10 JMD0.05727 CHF
20 JMD0.11454 CHF
50 JMD0.28635 CHF
100 JMD0.57270 CHF
250 JMD1.43176 CHF
500 JMD2.86351 CHF
1000 JMD5.72702 CHF
2000 JMD11.45404 CHF
5000 JMD28.63510 CHF
10000 JMD57.27020 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار جامايكي
1 CHF174.61100 JMD
5 CHF873.05500 JMD
10 CHF1746.11000 JMD
20 CHF3492.22000 JMD
50 CHF8730.55000 JMD
100 CHF17461.10000 JMD
250 CHF43652.75000 JMD
500 CHF87305.50000 JMD
1000 CHF174611.00000 JMD
2000 CHF349222.00000 JMD
5000 CHF873055.00000 JMD
10000 CHF1746110.00000 JMD