10 فرنك سويسري إلى دولار جامايكي

تحويل CHF إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ chf
١٬٧٧٨٫٤٨ jmd

1.00000 CHF = 177.84800 JMD

Mid-market exchange rate at 10:29
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.927050.79510283.37481.35751.51217144.2251.62536
1 EUR1.078710.857689.93641.464341.63118155.5751.75327
1 GBP1.25771.166041104.861.707331.90186181.3922.04421
1 INR0.0119940.0111190.0095364810.01628190.01813711.729840.0194946

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار جامايكي
1 CHF177.84800 JMD
5 CHF889.24000 JMD
10 CHF1778.48000 JMD
20 CHF3556.96000 JMD
50 CHF8892.40000 JMD
100 CHF17784.80000 JMD
250 CHF44462.00000 JMD
500 CHF88924.00000 JMD
1000 CHF177848.00000 JMD
2000 CHF355696.00000 JMD
5000 CHF889240.00000 JMD
10000 CHF1778480.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / الفرنك السويسري
1 JMD0.00562 CHF
5 JMD0.02811 CHF
10 JMD0.05623 CHF
20 JMD0.11246 CHF
50 JMD0.28114 CHF
100 JMD0.56228 CHF
250 JMD1.40569 CHF
500 JMD2.81139 CHF
1000 JMD5.62277 CHF
2000 JMD11.24554 CHF
5000 JMD28.11385 CHF
10000 JMD56.22770 CHF