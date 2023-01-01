1 دولار جامايكي إلى رينغيت ماليزي

تحويل JMD إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١ jmd
٠٫٠٣ myr

1.00000 JMD = 0.03059 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
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JMD إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / رينغيت ماليزي
1 JMD0.03059 MYR
5 JMD0.15293 MYR
10 JMD0.30585 MYR
20 JMD0.61171 MYR
50 JMD1.52927 MYR
100 JMD3.05854 MYR
250 JMD7.64635 MYR
500 JMD15.29270 MYR
1000 JMD30.58540 MYR
2000 JMD61.17080 MYR
5000 JMD152.92700 MYR
10000 JMD305.85400 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار جامايكي
1 MYR32.69530 JMD
5 MYR163.47650 JMD
10 MYR326.95300 JMD
20 MYR653.90600 JMD
50 MYR1634.76500 JMD
100 MYR3269.53000 JMD
250 MYR8173.82500 JMD
500 MYR16347.65000 JMD
1000 MYR32695.30000 JMD
2000 MYR65390.60000 JMD
5000 MYR163476.50000 JMD
10000 MYR326953.00000 JMD