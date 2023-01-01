رينغيت ماليزي إلى سول بيروفي

تحويل MYR إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٧٩٧٫٣٨ pen

1.00000 MYR = 0.79738 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:10 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MYR إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 PEN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066288.631.436971.661910.964718.3674
1GBP1.152811.2291102.1711.656521.915831.1121121.1737
1USD0.93790.813603183.1271.347751.558720.904817.227
1INR0.01128290.009787480.012029810.01621310.01875110.01088460.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Peruvian Nuevo Sol
1 MYR0.79738 PEN
5 MYR3.98689 PEN
10 MYR7.97378 PEN
20 MYR15.94756 PEN
50 MYR39.86890 PEN
100 MYR79.73780 PEN
250 MYR199.34450 PEN
500 MYR398.68900 PEN
1000 MYR797.37800 PEN
2000 MYR1594.75600 PEN
5000 MYR3986.89000 PEN
10000 MYR7973.78000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / رينغيت ماليزي
1 PEN1.25411 MYR
5 PEN6.27055 MYR
10 PEN12.54110 MYR
20 PEN25.08220 MYR
50 PEN62.70550 MYR
100 PEN125.41100 MYR
250 PEN313.52750 MYR
500 PEN627.05500 MYR
1000 PEN1254.11000 MYR
2000 PEN2508.22000 MYR
5000 PEN6270.55000 MYR
10000 PEN12541.10000 MYR