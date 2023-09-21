يورو إلى سول بيروفي

تحويل EUR إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٣٬٩٦٠٫٦١ pen

1.00000 EUR = 3.96061 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:40 UTC
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EUR إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0637588.21151.434151.655640.957718.2147
1GBP1.1578811.23165102.1351.660511.916961.108921.0897
1USD0.940050.811919182.9251.34821.556420.900317.1231
1INR0.01133640.0097910.012059110.01625810.0187690.01085680.206489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Peruvian Nuevo Sol
1 EUR3.96061 PEN
5 EUR19.80305 PEN
10 EUR39.60610 PEN
20 EUR79.21220 PEN
50 EUR198.03050 PEN
100 EUR396.06100 PEN
250 EUR990.15250 PEN
500 EUR1980.30500 PEN
1000 EUR3960.61000 PEN
2000 EUR7921.22000 PEN
5000 EUR19803.05000 PEN
10000 EUR39606.10000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / اليورو
1 PEN0.25249 EUR
5 PEN1.26243 EUR
10 PEN2.52487 EUR
20 PEN5.04974 EUR
50 PEN12.62435 EUR
100 PEN25.24870 EUR
250 PEN63.12175 EUR
500 PEN126.24350 EUR
1000 PEN252.48700 EUR
2000 PEN504.97400 EUR
5000 PEN1262.43500 EUR
10000 PEN2524.87000 EUR