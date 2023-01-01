يوان صيني إلى سول بيروفي

تحويل CNY إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٥٠٩٫٧٩ pen

1.00000 CNY = 0.50979 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:5 UTC
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CNY إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59361.437441.66220.964918.2092
1GBP1.155611.23165102.381.661131.920851.1150421.0427
1USD0.93830.811919183.1241.34871.559580.9052517.085
1INR0.01128750.009767560.012030210.01622520.0187620.01089040.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Peruvian Nuevo Sol
1 CNY0.50979 PEN
5 CNY2.54897 PEN
10 CNY5.09793 PEN
20 CNY10.19586 PEN
50 CNY25.48965 PEN
100 CNY50.97930 PEN
250 CNY127.44825 PEN
500 CNY254.89650 PEN
1000 CNY509.79300 PEN
2000 CNY1019.58600 PEN
5000 CNY2548.96500 PEN
10000 CNY5097.93000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Chinese Yuan RMB
1 PEN1.96158 CNY
5 PEN9.80790 CNY
10 PEN19.61580 CNY
20 PEN39.23160 CNY
50 PEN98.07900 CNY
100 PEN196.15800 CNY
250 PEN490.39500 CNY
500 PEN980.79000 CNY
1000 PEN1961.58000 CNY
2000 PEN3923.16000 CNY
5000 PEN9807.90000 CNY
10000 PEN19615.80000 CNY