10 سول بيروفي إلى يوان صيني

تحويل PEN إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

10 pen
19.48 cny

1.00000 PEN = 1.94773 CNY

Mid-market exchange rate at 20:48
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07389.221.465291.646970.9647518.7432
1GBP1.1538711.2381102.9481.690751.900381.1131921.6271
1USD0.931950.807689183.151.36561.534920.8991517.468
1INR0.01120830.009713640.012026510.01642330.01845960.01081360.210078

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Chinese Yuan RMB
1 PEN1.94773 CNY
5 PEN9.73865 CNY
10 PEN19.47730 CNY
20 PEN38.95460 CNY
50 PEN97.38650 CNY
100 PEN194.77300 CNY
250 PEN486.93250 CNY
500 PEN973.86500 CNY
1000 PEN1947.73000 CNY
2000 PEN3895.46000 CNY
5000 PEN9738.65000 CNY
10000 PEN19477.30000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Peruvian Nuevo Sol
1 CNY0.51342 PEN
5 CNY2.56709 PEN
10 CNY5.13419 PEN
20 CNY10.26838 PEN
50 CNY25.67095 PEN
100 CNY51.34190 PEN
250 CNY128.35475 PEN
500 CNY256.70950 PEN
1000 CNY513.41900 PEN
2000 CNY1026.83800 PEN
5000 CNY2567.09500 PEN
10000 CNY5134.19000 PEN