روبية إندونيسية إلى سول بيروفي

تحويل IDR إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
243.50 pen

1.00000 IDR = 0.00024 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:46 UTC
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IDR إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.06688.62131.438781.661730.9633518.3084
1GBP1.1524111.22865102.1431.658311.915281.1101721.1019
1USD0.93810.813901183.13441.34971.558850.903617.1749
1INR0.0112840.009790190.012028710.01623520.01875090.01086910.206592

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Peruvian Nuevo Sol
1 IDR0.00024 PEN
5 IDR0.00122 PEN
10 IDR0.00243 PEN
20 IDR0.00487 PEN
50 IDR0.01217 PEN
100 IDR0.02435 PEN
250 IDR0.06087 PEN
500 IDR0.12175 PEN
1000 IDR0.24350 PEN
2000 IDR0.48699 PEN
5000 IDR1.21748 PEN
10000 IDR2.43496 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / الروبية الإندونيسية
1 PEN4106.84000 IDR
5 PEN20534.20000 IDR
10 PEN41068.40000 IDR
20 PEN82136.80000 IDR
50 PEN205342.00000 IDR
100 PEN410684.00000 IDR
250 PEN1026710.00000 IDR
500 PEN2053420.00000 IDR
1000 PEN4106840.00000 IDR
2000 PEN8213680.00000 IDR
5000 PEN20534200.00000 IDR
10000 PEN41068400.00000 IDR