شيكل إسرائيلي جديد إلى سول بيروفي

تحويل ILS إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٩٨١٫٤٥ pen

1.00000 ILS = 0.98145 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 15:2 UTC
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ILS إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065688.58281.43841.660330.962718.3167
1GBP1.1529411.22865102.1371.658491.914381.1099321.1194
1USD0.938450.813901183.12951.349851.558120.903417.1891
1INR0.01128890.009790770.012029410.01623790.01874330.01086740.206775

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Peruvian Nuevo Sol
1 ILS0.98145 PEN
5 ILS4.90728 PEN
10 ILS9.81455 PEN
20 ILS19.62910 PEN
50 ILS49.07275 PEN
100 ILS98.14550 PEN
250 ILS245.36375 PEN
500 ILS490.72750 PEN
1000 ILS981.45500 PEN
2000 ILS1962.91000 PEN
5000 ILS4907.27500 PEN
10000 ILS9814.55000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Israeli New Sheqel
1 PEN1.01890 ILS
5 PEN5.09450 ILS
10 PEN10.18900 ILS
20 PEN20.37800 ILS
50 PEN50.94500 ILS
100 PEN101.89000 ILS
250 PEN254.72500 ILS
500 PEN509.45000 ILS
1000 PEN1018.90000 ILS
2000 PEN2037.80000 ILS
5000 PEN5094.50000 ILS
10000 PEN10189.00000 ILS