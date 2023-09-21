دولار أسترالي إلى سول بيروفي

تحويل AUD إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٬٣٩١٫٤٤ pen

1.00000 AUD = 2.39144 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:2 UTC
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AUD إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0638588.21981.434021.656310.9572518.2177
1GBP1.1583511.2323102.1881.661081.918571.1088321.1023
1USD0.939950.811491182.9251.347951.55690.899817.1243
1INR0.01133530.009785840.012059110.0162550.01877490.01085080.206503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Peruvian Nuevo Sol
1 AUD2.39144 PEN
5 AUD11.95720 PEN
10 AUD23.91440 PEN
20 AUD47.82880 PEN
50 AUD119.57200 PEN
100 AUD239.14400 PEN
250 AUD597.86000 PEN
500 AUD1195.72000 PEN
1000 AUD2391.44000 PEN
2000 AUD4782.88000 PEN
5000 AUD11957.20000 PEN
10000 AUD23914.40000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / دولار أسترالي
1 PEN0.41816 AUD
5 PEN2.09078 AUD
10 PEN4.18157 AUD
20 PEN8.36314 AUD
50 PEN20.90785 AUD
100 PEN41.81570 AUD
250 PEN104.53925 AUD
500 PEN209.07850 AUD
1000 PEN418.15700 AUD
2000 PEN836.31400 AUD
5000 PEN2090.78500 AUD
10000 PEN4181.57000 AUD