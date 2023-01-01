روبية هندية إلى سول بيروفي

تحويل INR إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
448.99 pen

1.00000 INR = 0.04490 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063188.15761.43371.65540.957318.2085
1GBP1.1579411.23105102.0851.660191.916931.108521.0851
1USD0.940650.812315182.9251.34861.557150.900517.1277
1INR0.01134330.009795780.012059110.01626290.01877780.01085920.206544

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Peruvian Nuevo Sol
1 INR0.04490 PEN
5 INR0.22450 PEN
10 INR0.44899 PEN
20 INR0.89798 PEN
50 INR2.24495 PEN
100 INR4.48990 PEN
250 INR11.22475 PEN
500 INR22.44950 PEN
1000 INR44.89900 PEN
2000 INR89.79800 PEN
5000 INR224.49500 PEN
10000 INR448.99000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / الروبية الهندية
1 PEN22.27220 INR
5 PEN111.36100 INR
10 PEN222.72200 INR
20 PEN445.44400 INR
50 PEN1113.61000 INR
100 PEN2227.22000 INR
250 PEN5568.05000 INR
500 PEN11136.10000 INR
1000 PEN22272.20000 INR
2000 PEN44544.40000 INR
5000 PEN111361.00000 INR
10000 PEN222722.00000 INR