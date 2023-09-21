ريال برازيلي إلى سول بيروفي

تحويل BRL إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٧٦٢٫٩٣ pen

1.00000 BRL = 0.76293 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064288.49361.435711.659570.957818.2163
1GBP1.1574111.2317102.4221.661691.920781.1085621.0835
1USD0.939650.811886183.1551.34911.559450.917.1174
1INR0.01130030.009763530.012025710.01622390.01875360.01082320.205849

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Peruvian Nuevo Sol
1 BRL0.76293 PEN
5 BRL3.81465 PEN
10 BRL7.62930 PEN
20 BRL15.25860 PEN
50 BRL38.14650 PEN
100 BRL76.29300 PEN
250 BRL190.73250 PEN
500 BRL381.46500 PEN
1000 BRL762.93000 PEN
2000 BRL1525.86000 PEN
5000 BRL3814.65000 PEN
10000 BRL7629.30000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / الريال البرازيلي
1 PEN1.31074 BRL
5 PEN6.55370 BRL
10 PEN13.10740 BRL
20 PEN26.21480 BRL
50 PEN65.53700 BRL
100 PEN131.07400 BRL
250 PEN327.68500 BRL
500 PEN655.37000 BRL
1000 PEN1310.74000 BRL
2000 PEN2621.48000 BRL
5000 PEN6553.70000 BRL
10000 PEN13107.40000 BRL