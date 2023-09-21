فورنت مجري إلى سول بيروفي
تحويل HUF إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى سول بيروفي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Peruvian Nuevo Sol
|2000 HUF
|20.61440 PEN
|5000 HUF
|51.53600 PEN
|10000 HUF
|103.07200 PEN
|15000 HUF
|154.60800 PEN
|20000 HUF
|206.14400 PEN
|30000 HUF
|309.21600 PEN
|40000 HUF
|412.28800 PEN
|50000 HUF
|515.36000 PEN
|60000 HUF
|618.43200 PEN
|100000 HUF
|1030.72000 PEN
|150000 HUF
|1546.08000 PEN
|200000 HUF
|2061.44000 PEN
|معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Hungarian Forint
|1 PEN
|97.01960 HUF
|5 PEN
|485.09800 HUF
|10 PEN
|970.19600 HUF
|20 PEN
|1940.39200 HUF
|50 PEN
|4850.98000 HUF
|100 PEN
|9701.96000 HUF
|250 PEN
|24254.90000 HUF
|500 PEN
|48509.80000 HUF
|1000 PEN
|97019.60000 HUF
|2000 PEN
|194039.20000 HUF
|5000 PEN
|485098.00000 HUF
|10000 PEN
|970196.00000 HUF