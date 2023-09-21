فورنت مجري إلى سول بيروفي

تحويل HUF إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
١٠٣٫٠٧ pen

1.00000 HUF = 0.01031 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:33 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

HUF إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 PEN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.066988.6891.439141.661450.96318.3106
1GBP1.1519411.229102.1641.65781.913881.1093221.0926
1USD0.93730.81367183.12781.34891.557270.902617.1624
1INR0.01127530.009788180.012029710.01622680.01873340.0108580.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

HUF إلى USD

HUF إلى EUR

HUF إلى GBP

HUF إلى CAD

HUF إلى SGD

HUF إلى ZAR

HUF إلى INR

HUF إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Hungarian Forint / Peruvian Nuevo Sol
2000 HUF20.61440 PEN
5000 HUF51.53600 PEN
10000 HUF103.07200 PEN
15000 HUF154.60800 PEN
20000 HUF206.14400 PEN
30000 HUF309.21600 PEN
40000 HUF412.28800 PEN
50000 HUF515.36000 PEN
60000 HUF618.43200 PEN
100000 HUF1030.72000 PEN
150000 HUF1546.08000 PEN
200000 HUF2061.44000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Hungarian Forint
1 PEN97.01960 HUF
5 PEN485.09800 HUF
10 PEN970.19600 HUF
20 PEN1940.39200 HUF
50 PEN4850.98000 HUF
100 PEN9701.96000 HUF
250 PEN24254.90000 HUF
500 PEN48509.80000 HUF
1000 PEN97019.60000 HUF
2000 PEN194039.20000 HUF
5000 PEN485098.00000 HUF
10000 PEN970196.00000 HUF