100 ريال برازيلي إلى سول بيروفي

تحويل BRL إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

100 brl
74.82 pen

1.00000 BRL = 0.74821 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078489.16321.465651.666510.953918.387
1GBP1.168511.26015104.191.712671.947381.1146321.4859
1USD0.92730.793556182.6811.35911.545360.8845517.0503
1INR0.01121540.009597810.012094710.01643790.01869060.01069830.206218

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Peruvian Nuevo Sol
1 BRL0.74821 PEN
5 BRL3.74105 PEN
10 BRL7.48211 PEN
20 BRL14.96422 PEN
50 BRL37.41055 PEN
100 BRL74.82110 PEN
250 BRL187.05275 PEN
500 BRL374.10550 PEN
1000 BRL748.21100 PEN
2000 BRL1496.42200 PEN
5000 BRL3741.05500 PEN
10000 BRL7482.11000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / الريال البرازيلي
1 PEN1.33652 BRL
5 PEN6.68260 BRL
10 PEN13.36520 BRL
20 PEN26.73040 BRL
50 PEN66.82600 BRL
100 PEN133.65200 BRL
250 PEN334.13000 BRL
500 PEN668.26000 BRL
1000 PEN1336.52000 BRL
2000 PEN2673.04000 BRL
5000 PEN6682.60000 BRL
10000 PEN13365.20000 BRL