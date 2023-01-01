20 سول بيروفي إلى دولار أسترالي

تحويل PEN إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ pen
٨٫١٩ aud

1.00000 PEN = 0.40947 AUD

Mid-market exchange rate at 20:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07389.221.465291.646970.9647518.7432
1GBP1.1538711.2381102.9481.690751.900381.1131921.6271
1USD0.931950.807689183.151.36561.534920.8991517.468
1INR0.01120830.009713640.012026510.01642330.01845960.01081360.210078

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / دولار أسترالي
1 PEN0.40947 AUD
5 PEN2.04733 AUD
10 PEN4.09465 AUD
20 PEN8.18930 AUD
50 PEN20.47325 AUD
100 PEN40.94650 AUD
250 PEN102.36625 AUD
500 PEN204.73250 AUD
1000 PEN409.46500 AUD
2000 PEN818.93000 AUD
5000 PEN2047.32500 AUD
10000 PEN4094.65000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Peruvian Nuevo Sol
1 AUD2.44221 PEN
5 AUD12.21105 PEN
10 AUD24.42210 PEN
20 AUD48.84420 PEN
50 AUD122.11050 PEN
100 AUD244.22100 PEN
250 AUD610.55250 PEN
500 AUD1221.10500 PEN
1000 AUD2442.21000 PEN
2000 AUD4884.42000 PEN
5000 AUD12211.05000 PEN
10000 AUD24422.10000 PEN