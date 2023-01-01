10 سول بيروفي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل PEN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pen
١٠٫٤٧ ils

1.00000 PEN = 1.04656 ILS

Mid-market exchange rate at 18:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.073189.22831.466231.648770.964718.7353
1GBP1.1524711.23675102.8361.689831.900211.1117921.5924
1USD0.93190.808571183.151.366351.536450.89917.459
1INR0.01120720.009724240.012026510.01643240.01847810.01081180.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سولس

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PEN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Israeli New Sheqel
1 PEN1.04656 ILS
5 PEN5.23280 ILS
10 PEN10.46560 ILS
20 PEN20.93120 ILS
50 PEN52.32800 ILS
100 PEN104.65600 ILS
250 PEN261.64000 ILS
500 PEN523.28000 ILS
1000 PEN1046.56000 ILS
2000 PEN2093.12000 ILS
5000 PEN5232.80000 ILS
10000 PEN10465.60000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Peruvian Nuevo Sol
1 ILS0.95551 PEN
5 ILS4.77754 PEN
10 ILS9.55509 PEN
20 ILS19.11018 PEN
50 ILS47.77545 PEN
100 ILS95.55090 PEN
250 ILS238.87725 PEN
500 ILS477.75450 PEN
1000 ILS955.50900 PEN
2000 ILS1911.01800 PEN
5000 ILS4777.54500 PEN
10000 ILS9555.09000 PEN