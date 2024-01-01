Yeni İsrail şekelinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile ILS → PEN çevirin

1.000 ils
1.063,16 pen

1.00000 ILS = 1.06316 PEN

06:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.0730589.07591.453291.653010.94925518.334
1 GBP1.1714111.25695104.3421.702351.93631.1119621.4761
1 USD0.931950.795577183.01191.354351.540480.8846517.0859
1 INR0.01122640.009583890.012046510.01631510.01855730.01065690.205825

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Yeni İsrail şekelinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Peru Nuevo Solü
1 ILS1.06316 PEN
5 ILS5.31580 PEN
10 ILS10.63160 PEN
20 ILS21.26320 PEN
50 ILS53.15800 PEN
100 ILS106.31600 PEN
250 ILS265.79000 PEN
500 ILS531.58000 PEN
1000 ILS1063.16000 PEN
2000 ILS2126.32000 PEN
5000 ILS5315.80000 PEN
10000 ILS10631.60000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Yeni İsrail Şekeli
1 PEN0.94059 ILS
5 PEN4.70295 ILS
10 PEN9.40590 ILS
20 PEN18.81180 ILS
50 PEN47.02950 ILS
100 PEN94.05900 ILS
250 PEN235.14750 ILS
500 PEN470.29500 ILS
1000 PEN940.59000 ILS
2000 PEN1881.18000 ILS
5000 PEN4702.95000 ILS
10000 PEN9405.90000 ILS