Norveç kronundan Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile NOK → PEN çevirin

1.000 nok
367,85 pen

1.00000 NOK = 0.36785 PEN

15:36 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.9282583.02020.79421810.44231330.494.03116.91969
1 EUR1.0773189.43770.855611.24951433.344.342657.45455
1 INR0.01204530.01118110.009566560.1257816.02610.04855570.0833495
1 GBP1.25911.16877104.531113.14811675.225.075568.71266

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Peru Nuevo Solü
1 NOK0.36785 PEN
5 NOK1.83925 PEN
10 NOK3.67851 PEN
20 NOK7.35702 PEN
50 NOK18.39255 PEN
100 NOK36.78510 PEN
250 NOK91.96275 PEN
500 NOK183.92550 PEN
1000 NOK367.85100 PEN
2000 NOK735.70200 PEN
5000 NOK1839.25500 PEN
10000 NOK3678.51000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Norveç Kronu
1 PEN2.71849 NOK
5 PEN13.59245 NOK
10 PEN27.18490 NOK
20 PEN54.36980 NOK
50 PEN135.92450 NOK
100 PEN271.84900 NOK
250 PEN679.62250 NOK
500 PEN1359.24500 NOK
1000 PEN2718.49000 NOK
2000 PEN5436.98000 NOK
5000 PEN13592.45000 NOK
10000 PEN27184.90000 NOK