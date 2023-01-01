ألف سول بيروفي إلى رينغيت ماليزي

تحويل PEN إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pen
١٬٢٦١٫٢٨ myr

1.00000 PEN = 1.26128 MYR

Mid-market exchange rate at 22:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.0726589.19081.465291.648580.9643518.7274
1GBP1.1537411.23755102.9021.690561.902021.112621.6064
1USD0.932250.808048183.151.366051.536920.89917.459
1INR0.01121190.009717960.012026510.01642870.01848380.01081180.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / رينغيت ماليزي
1 PEN1.26128 MYR
5 PEN6.30640 MYR
10 PEN12.61280 MYR
20 PEN25.22560 MYR
50 PEN63.06400 MYR
100 PEN126.12800 MYR
250 PEN315.32000 MYR
500 PEN630.64000 MYR
1000 PEN1261.28000 MYR
2000 PEN2522.56000 MYR
5000 PEN6306.40000 MYR
10000 PEN12612.80000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Peruvian Nuevo Sol
1 MYR0.79284 PEN
5 MYR3.96421 PEN
10 MYR7.92843 PEN
20 MYR15.85686 PEN
50 MYR39.64215 PEN
100 MYR79.28430 PEN
250 MYR198.21075 PEN
500 MYR396.42150 PEN
1000 MYR792.84300 PEN
2000 MYR1585.68600 PEN
5000 MYR3964.21500 PEN
10000 MYR7928.43000 PEN