2000 رينغيت ماليزي إلى سول بيروفي

تحويل MYR إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

2,000 myr
1,589.06 pen

1.00000 MYR = 0.79453 PEN

Mid-market exchange rate at 23:36
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856391.0842589.83751.469541.660790.9578818.4452
1 GBP1.1676911.26615104.9091.716081.939421.1185121.5396
1 USD0.922250.789796182.85681.355351.531750.8834517.0119
1 INR0.01113120.009532060.01206910.01635770.01848670.01066240.205317

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Peruvian Nuevo Sol
1 MYR0.79453 PEN
5 MYR3.97266 PEN
10 MYR7.94531 PEN
20 MYR15.89062 PEN
50 MYR39.72655 PEN
100 MYR79.45310 PEN
250 MYR198.63275 PEN
500 MYR397.26550 PEN
1000 MYR794.53100 PEN
2000 MYR1589.06200 PEN
5000 MYR3972.65500 PEN
10000 MYR7945.31000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / رينغيت ماليزي
1 PEN1.25860 MYR
5 PEN6.29300 MYR
10 PEN12.58600 MYR
20 PEN25.17200 MYR
50 PEN62.93000 MYR
100 PEN125.86000 MYR
250 PEN314.65000 MYR
500 PEN629.30000 MYR
1000 PEN1258.60000 MYR
2000 PEN2517.20000 MYR
5000 PEN6293.00000 MYR
10000 PEN12586.00000 MYR