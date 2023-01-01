رينغيت ماليزي إلى كولون سلفادوري

تحويل MYR إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
١٬٨٦٦٫٠٣ svc

1.00000 MYR = 1.86603 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MYR إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.631.436971.661910.964618.3649
1GBP1.1527411.229102.1631.656381.915671.1119321.169
1USD0.93790.81367183.1271.347751.558720.904717.2246
1INR0.01128290.009788270.012029810.01621310.01875110.01088330.207208

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / كولون سلفادوري
1 MYR1.86603 SVC
5 MYR9.33015 SVC
10 MYR18.66030 SVC
20 MYR37.32060 SVC
50 MYR93.30150 SVC
100 MYR186.60300 SVC
250 MYR466.50750 SVC
500 MYR933.01500 SVC
1000 MYR1866.03000 SVC
2000 MYR3732.06000 SVC
5000 MYR9330.15000 SVC
10000 MYR18660.30000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / رينغيت ماليزي
1 SVC0.53590 MYR
5 SVC2.67948 MYR
10 SVC5.35896 MYR
20 SVC10.71792 MYR
50 SVC26.79480 MYR
100 SVC53.58960 MYR
250 SVC133.97400 MYR
500 SVC267.94800 MYR
1000 SVC535.89600 MYR
2000 SVC1071.79200 MYR
5000 SVC2679.48000 MYR
10000 SVC5358.96000 MYR