دولار أمريكي إلى كولون سلفادوري

تحويل USD إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٨٬٧٥٤٫٨٠ svc

1.00000 USD = 8.75480 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
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USD إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.65580.957618.212
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.917261.1088521.0878
1USD0.94020.811985182.9251.348151.556780.9003517.123
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877340.01085740.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / كولون سلفادوري
1 USD8.75480 SVC
5 USD43.77400 SVC
10 USD87.54800 SVC
20 USD175.09600 SVC
50 USD437.74000 SVC
100 USD875.48000 SVC
250 USD2188.70000 SVC
500 USD4377.40000 SVC
1000 USD8754.80000 SVC
2000 USD17509.60000 SVC
5000 USD43774.00000 SVC
10000 USD87548.00000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / دولار أمريكي
1 SVC0.11422 USD
5 SVC0.57112 USD
10 SVC1.14223 USD
20 SVC2.28446 USD
50 SVC5.71115 USD
100 SVC11.42230 USD
250 SVC28.55575 USD
500 SVC57.11150 USD
1000 SVC114.22300 USD
2000 SVC228.44600 USD
5000 SVC571.11500 USD
10000 SVC1142.23000 USD