دولار أسترالي إلى كولون سلفادوري

تحويل AUD إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٥٬٦٢٣٫٢١ svc

1.00000 AUD = 5.62321 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 2:4 UTC
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AUD إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0639588.22811.43421.656470.9572518.2184
1GBP1.1582811.23235102.1931.661211.918651.1087621.102
1USD0.939850.811458182.9251.3481.55690.899717.1234
1INR0.01133430.009785440.012059110.01625570.01877490.01084960.206493

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / كولون سلفادوري
1 AUD5.62321 SVC
5 AUD28.11605 SVC
10 AUD56.23210 SVC
20 AUD112.46420 SVC
50 AUD281.16050 SVC
100 AUD562.32100 SVC
250 AUD1405.80250 SVC
500 AUD2811.60500 SVC
1000 AUD5623.21000 SVC
2000 AUD11246.42000 SVC
5000 AUD28116.05000 SVC
10000 AUD56232.10000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / دولار أسترالي
1 SVC0.17783 AUD
5 SVC0.88917 AUD
10 SVC1.77834 AUD
20 SVC3.55668 AUD
50 SVC8.89170 AUD
100 SVC17.78340 AUD
250 SVC44.45850 AUD
500 SVC88.91700 AUD
1000 SVC177.83400 AUD
2000 SVC355.66800 AUD
5000 SVC889.17000 AUD
10000 SVC1778.34000 AUD