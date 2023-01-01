ريال برازيلي إلى كولون سلفادوري

تحويل BRL إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
1793.94 svc

1.00000 BRL = 1.79394 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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BRL إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.063988.46861.435631.659360.9575518.2146
1GBP1.1575411.2316102.4141.661921.920921.108421.0857
1USD0.939950.811952183.1551.34941.55970.9000517.1206
1INR0.01130340.009764320.012025710.01622750.01875650.01082380.205888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / كولون سلفادوري
1 BRL1.79394 SVC
5 BRL8.96970 SVC
10 BRL17.93940 SVC
20 BRL35.87880 SVC
50 BRL89.69700 SVC
100 BRL179.39400 SVC
250 BRL448.48500 SVC
500 BRL896.97000 SVC
1000 BRL1793.94000 SVC
2000 BRL3587.88000 SVC
5000 BRL8969.70000 SVC
10000 BRL17939.40000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / الريال البرازيلي
1 SVC0.55743 BRL
5 SVC2.78716 BRL
10 SVC5.57431 BRL
20 SVC11.14862 BRL
50 SVC27.87155 BRL
100 SVC55.74310 BRL
250 SVC139.35775 BRL
500 SVC278.71550 BRL
1000 SVC557.43100 BRL
2000 SVC1114.86200 BRL
5000 SVC2787.15500 BRL
10000 SVC5574.31000 BRL