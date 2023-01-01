روبية إندونيسية إلى كولون سلفادوري

تحويل IDR إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٥٦٩٫٤٠ svc

1.00000 IDR = 0.00057 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 12:35 UTC
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IDR إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.066188.63091.439021.661630.963518.3145
1GBP1.1522111.2284102.1241.658091.914591.1101521.1027
1USD0.9380.814067183.13561.34981.55860.903917.179
1INR0.01128280.009792040.012028510.01623610.01874770.01087260.206638

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / كولون سلفادوري
1 IDR0.00057 SVC
5 IDR0.00285 SVC
10 IDR0.00569 SVC
20 IDR0.01139 SVC
50 IDR0.02847 SVC
100 IDR0.05694 SVC
250 IDR0.14235 SVC
500 IDR0.28470 SVC
1000 IDR0.56940 SVC
2000 IDR1.13880 SVC
5000 IDR2.84699 SVC
10000 IDR5.69398 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / الروبية الإندونيسية
1 SVC1756.24000 IDR
5 SVC8781.20000 IDR
10 SVC17562.40000 IDR
20 SVC35124.80000 IDR
50 SVC87812.00000 IDR
100 SVC175624.00000 IDR
250 SVC439060.00000 IDR
500 SVC878120.00000 IDR
1000 SVC1756240.00000 IDR
2000 SVC3512480.00000 IDR
5000 SVC8781200.00000 IDR
10000 SVC17562400.00000 IDR