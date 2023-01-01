شيكل إسرائيلي جديد إلى كولون سلفادوري

تحويل ILS إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢٬٢٩٤٫٧٩ svc

1.00000 ILS = 2.29479 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 15:3 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

ILS إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 SVC
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065888.59461.438621.660380.962518.3151
1GBP1.1529411.2288102.1441.658631.914321.109721.1162
1USD0.938250.813802183.1251.34981.557880.903117.1844
1INR0.01128740.00979010.012030110.01623820.01874140.01086440.20673

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة

ILS إلى USD

ILS إلى EUR

ILS إلى GBP

ILS إلى INR

ILS إلى JPY

ILS إلى RUB

ILS إلى AUD

ILS إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / كولون سلفادوري
1 ILS2.29479 SVC
5 ILS11.47395 SVC
10 ILS22.94790 SVC
20 ILS45.89580 SVC
50 ILS114.73950 SVC
100 ILS229.47900 SVC
250 ILS573.69750 SVC
500 ILS1147.39500 SVC
1000 ILS2294.79000 SVC
2000 ILS4589.58000 SVC
5000 ILS11473.95000 SVC
10000 ILS22947.90000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / Israeli New Sheqel
1 SVC0.43577 ILS
5 SVC2.17885 ILS
10 SVC4.35770 ILS
20 SVC8.71540 ILS
50 SVC21.78850 ILS
100 SVC43.57700 ILS
250 SVC108.94250 ILS
500 SVC217.88500 ILS
1000 SVC435.77000 ILS
2000 SVC871.54000 ILS
5000 SVC2178.85000 ILS
10000 SVC4357.70000 ILS