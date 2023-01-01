يوان صيني إلى كولون سلفادوري

تحويل CNY إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٬١٩٨٫٧٧ svc

1.00000 CNY = 1.19877 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 8:7 UTC
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CNY إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.065888.59751.437551.662460.964518.2064
1GBP1.1555411.2316102.381.661181.921071.1145121.0387
1USD0.938250.811952183.12771.34881.559820.90517.0824
1INR0.0112870.009767530.012029710.01622560.01876410.01088690.205496

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / كولون سلفادوري
1 CNY1.19877 SVC
5 CNY5.99385 SVC
10 CNY11.98770 SVC
20 CNY23.97540 SVC
50 CNY59.93850 SVC
100 CNY119.87700 SVC
250 CNY299.69250 SVC
500 CNY599.38500 SVC
1000 CNY1198.77000 SVC
2000 CNY2397.54000 SVC
5000 CNY5993.85000 SVC
10000 CNY11987.70000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / Chinese Yuan RMB
1 SVC0.83419 CNY
5 SVC4.17094 CNY
10 SVC8.34188 CNY
20 SVC16.68376 CNY
50 SVC41.70940 CNY
100 SVC83.41880 CNY
250 SVC208.54700 CNY
500 SVC417.09400 CNY
1000 SVC834.18800 CNY
2000 SVC1668.37600 CNY
5000 SVC4170.94000 CNY
10000 SVC8341.88000 CNY