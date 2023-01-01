روبية هندية إلى كولون سلفادوري

تحويل INR إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
1055.75 svc

1.00000 INR = 0.10558 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
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INR إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433781.655690.957318.2095
1GBP1.1578111.231102.0811.660071.9171.1083721.0835
1USD0.940550.812348182.9251.348551.557270.900417.1271
1INR0.01134230.009796170.012059110.01626230.01877920.0108580.206537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / كولون سلفادوري
1 INR0.10558 SVC
5 INR0.52787 SVC
10 INR1.05575 SVC
20 INR2.11150 SVC
50 INR5.27875 SVC
100 INR10.55750 SVC
250 INR26.39375 SVC
500 INR52.78750 SVC
1000 INR105.57500 SVC
2000 INR211.15000 SVC
5000 INR527.87500 SVC
10000 INR1055.75000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / الروبية الهندية
1 SVC9.47195 INR
5 SVC47.35975 INR
10 SVC94.71950 INR
20 SVC189.43900 INR
50 SVC473.59750 INR
100 SVC947.19500 INR
250 SVC2367.98750 INR
500 SVC4735.97500 INR
1000 SVC9471.95000 INR
2000 SVC18943.90000 INR
5000 SVC47359.75000 INR
10000 SVC94719.50000 INR