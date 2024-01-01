Yeni İsrail şekelinden El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile ILS → SVC çevirin

1.000 ils
2.401,80 svc

1.00000 ILS = 2.40180 SVC

06:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853691.073189.08041.453351.653210.94934518.3348
1 GBP1.1713911.25705104.351.702491.93661.1120521.4777
1 USD0.931850.795513183.01221.354351.540590.8846517.0858
1 INR0.01122580.009583090.012046410.01631510.01855870.01065690.205823

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Yeni İsrail şekelinden El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / El Salvador Kolonu
1 ILS2.40180 SVC
5 ILS12.00900 SVC
10 ILS24.01800 SVC
20 ILS48.03600 SVC
50 ILS120.09000 SVC
100 ILS240.18000 SVC
250 ILS600.45000 SVC
500 ILS1200.90000 SVC
1000 ILS2401.80000 SVC
2000 ILS4803.60000 SVC
5000 ILS12009.00000 SVC
10000 ILS24018.00000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Yeni İsrail Şekeli
1 SVC0.41635 ILS
5 SVC2.08177 ILS
10 SVC4.16354 ILS
20 SVC8.32708 ILS
50 SVC20.81770 ILS
100 SVC41.63540 ILS
250 SVC104.08850 ILS
500 SVC208.17700 ILS
1000 SVC416.35400 ILS
2000 SVC832.70800 ILS
5000 SVC2081.77000 ILS
10000 SVC4163.54000 ILS