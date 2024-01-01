Türk lirasından El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile TRY → SVC çevirin

1.000 try
284,05 svc

1.00000 TRY = 0.28404 SVC

23:29 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854991.0775589.44331.450491.650790.947918.3649
1 GBP1.169611.26035104.6171.696561.930831.1086721.4804
1 USD0.9280.79343183.00621.34611.531980.8796517.0432
1 INR0.01118030.009558690.012047310.01621690.01845620.01059740.205324

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türk lirasından El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / El Salvador Kolonu
1 TRY0.28404 SVC
5 TRY1.42022 SVC
10 TRY2.84045 SVC
20 TRY5.68090 SVC
50 TRY14.20225 SVC
100 TRY28.40450 SVC
250 TRY71.01125 SVC
500 TRY142.02250 SVC
1000 TRY284.04500 SVC
2000 TRY568.09000 SVC
5000 TRY1420.22500 SVC
10000 TRY2840.45000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Türk Lirası
1 SVC3.52057 TRY
5 SVC17.60285 TRY
10 SVC35.20570 TRY
20 SVC70.41140 TRY
50 SVC176.02850 TRY
100 SVC352.05700 TRY
250 SVC880.14250 TRY
500 SVC1760.28500 TRY
1000 SVC3520.57000 TRY
2000 SVC7041.14000 TRY
5000 SVC17602.85000 TRY
10000 SVC35205.70000 TRY