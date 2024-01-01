1 Türk lirasından El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile TRY → SVC çevirin

1 try
0,27 svc

1,000 TRY = 0,2704 SVC

01:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,9111,4661,6440,97417,672
1 GBP1,1711,246104,0071,7151,9231,13920,673
1 USD0,9390,803183,4731,3761,5440,91416,592
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

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Türk lirasından El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

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TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / El Salvador Kolonu
1 TRY0,27041 SVC
5 TRY1,35207 SVC
10 TRY2,70413 SVC
20 TRY5,40826 SVC
50 TRY13,52065 SVC
100 TRY27,04130 SVC
250 TRY67,60325 SVC
500 TRY135,20650 SVC
1000 TRY270,41300 SVC
2000 TRY540,82600 SVC
5000 TRY1.352,06500 SVC
10000 TRY2.704,13000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Türk Lirası
1 SVC3,69805 TRY
5 SVC18,49025 TRY
10 SVC36,98050 TRY
20 SVC73,96100 TRY
50 SVC184,90250 TRY
100 SVC369,80500 TRY
250 SVC924,51250 TRY
500 SVC1.849,02500 TRY
1000 SVC3.698,05000 TRY
2000 SVC7.396,10000 TRY
5000 SVC18.490,25000 TRY
10000 SVC36.980,50000 TRY