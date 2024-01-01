Malezya ringitinden El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile MYR → SVC çevirin

1.000 myr
1.829,78 svc

1.00000 MYR = 1.82978 SVC

14:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856741.0769589.42171.455341.653410.94794518.4001
1 GBP1.1672211.25705104.3761.698711.929911.1064621.4772
1 USD0.928550.795513183.03241.351351.535270.8802517.0854
1 INR0.0111830.009580760.012043510.0162750.018490.01060130.205768

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Malezya ringitinden El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Malezya ringiti için en iyi döviz çiftleri

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Malezya Ringiti / El Salvador Kolonu
1 MYR1.82978 SVC
5 MYR9.14890 SVC
10 MYR18.29780 SVC
20 MYR36.59560 SVC
50 MYR91.48900 SVC
100 MYR182.97800 SVC
250 MYR457.44500 SVC
500 MYR914.89000 SVC
1000 MYR1829.78000 SVC
2000 MYR3659.56000 SVC
5000 MYR9148.90000 SVC
10000 MYR18297.80000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Malezya Ringiti
1 SVC0.54651 MYR
5 SVC2.73257 MYR
10 SVC5.46514 MYR
20 SVC10.93028 MYR
50 SVC27.32570 MYR
100 SVC54.65140 MYR
250 SVC136.62850 MYR
500 SVC273.25700 MYR
1000 SVC546.51400 MYR
2000 SVC1093.02800 MYR
5000 SVC2732.57000 MYR
10000 SVC5465.14000 MYR