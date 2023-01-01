10 Malezya ringitinden El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile MYR → SVC çevirin

10 myr
18.65 svc

1.00000 MYR = 1.86454 SVC

20:2 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

MYR → SVC çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 MYR → 0 SVC
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Malezya ringitinden El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Malezya ringiti

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Malezya Ringiti / El Salvador Kolonu
1 MYR1.86454 SVC
5 MYR9.32270 SVC
10 MYR18.64540 SVC
20 MYR37.29080 SVC
50 MYR93.22700 SVC
100 MYR186.45400 SVC
250 MYR466.13500 SVC
500 MYR932.27000 SVC
1000 MYR1864.54000 SVC
2000 MYR3729.08000 SVC
5000 MYR9322.70000 SVC
10000 MYR18645.40000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Malezya Ringiti
1 SVC0.53632 MYR
5 SVC2.68162 MYR
10 SVC5.36324 MYR
20 SVC10.72648 MYR
50 SVC26.81620 MYR
100 SVC53.63240 MYR
250 SVC134.08100 MYR
500 SVC268.16200 MYR
1000 SVC536.32400 MYR
2000 SVC1072.64800 MYR
5000 SVC2681.62000 MYR
10000 SVC5363.24000 MYR