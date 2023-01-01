5 ريال برازيلي إلى كولون سلفادوري

تحويل BRL إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

5 brl
8.85 svc

1.00000 BRL = 1.76943 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 2:21 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BRL إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 SVC
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078589.1511.465411.66680.953818.3939
1GBP1.168511.26025104.1751.712361.947691.1145121.4937
1USD0.92720.793493182.6621.358751.545480.884417.0551
1INR0.01121690.009599250.012097510.01643740.01869630.0106990.206323

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / كولون سلفادوري
1 BRL1.76943 SVC
5 BRL8.84715 SVC
10 BRL17.69430 SVC
20 BRL35.38860 SVC
50 BRL88.47150 SVC
100 BRL176.94300 SVC
250 BRL442.35750 SVC
500 BRL884.71500 SVC
1000 BRL1769.43000 SVC
2000 BRL3538.86000 SVC
5000 BRL8847.15000 SVC
10000 BRL17694.30000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / الريال البرازيلي
1 SVC0.56515 BRL
5 SVC2.82577 BRL
10 SVC5.65153 BRL
20 SVC11.30306 BRL
50 SVC28.25765 BRL
100 SVC56.51530 BRL
250 SVC141.28825 BRL
500 SVC282.57650 BRL
1000 SVC565.15300 BRL
2000 SVC1130.30600 BRL
5000 SVC2825.76500 BRL
10000 SVC5651.53000 BRL