История обменного курса австралийский доллар–грузинские лари

Обменный курс австралийских доллара/грузинские лари сейчас составляет 1,790, отражая изменение в размере -1.669% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.114% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/грузинские лари колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1,825, и минимумом, равным 1,776, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.723%.