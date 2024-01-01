Чилийские песо в грузинские лари

Сконвертируйте CLP в GEL по реальному обменному курсу

1 000 clp
2,86 gel

$1,000 CLP = ₾0,002860 GEL

Среднерыночный курс в 04:44
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1 CLP в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00300,0031
Низкий0,00290,0028
В среднем0,00300,0030
Изменить-4.59%2.44%
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Соотношение 1 CLP к GEL

За последние 30 дней максимальный курс CLP к GEL составил 0,0030, а минимальный — 0,0029. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0030. Изменение курса CLP к GEL в процентном соотношении составило -4.59.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к GEL составил 0,0031, а минимальный — 0,0028. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0030. Изменение курса CLP к GEL в процентном соотношении составило 2.44.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9851,659
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,2772,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1231,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,381,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Грузинский лари
1 CLP0,00286 GEL
5 CLP0,01430 GEL
10 CLP0,02860 GEL
20 CLP0,05720 GEL
50 CLP0,14299 GEL
100 CLP0,28598 GEL
250 CLP0,71495 GEL
500 CLP1,42989 GEL
1000 CLP2,85978 GEL
2000 CLP5,71956 GEL
5000 CLP14,29890 GEL
10000 CLP28,59780 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Чилийское песо
1 GEL349,67700 CLP
5 GEL1 748,38500 CLP
10 GEL3 496,77000 CLP
20 GEL6 993,54000 CLP
50 GEL17 483,85000 CLP
100 GEL34 967,70000 CLP
250 GEL87 419,25000 CLP
500 GEL174 838,50000 CLP
1000 GEL349 677,00000 CLP
2000 GEL699 354,00000 CLP
5000 GEL1 748 385,00000 CLP
10000 GEL3 496 770,00000 CLP