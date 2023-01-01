بيزو تشيلي إلى روبية هندية

تحويل CLP إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٩٤٫١٠ inr

1.00000 CLP = 0.09410 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:46 UTC
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CLP إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.06588.52441.43771.661730.965318.2024
1GBP1.154611.2297102.2151.660031.918711.1145421.0174
1USD0.938950.813206183.12151.349951.560310.906417.0915
1INR0.01129630.009783350.012030610.01624070.01877140.01090450.205621

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / الروبية الهندية
1 CLP0.09410 INR
5 CLP0.47049 INR
10 CLP0.94098 INR
20 CLP1.88196 INR
50 CLP4.70490 INR
100 CLP9.40980 INR
250 CLP23.52450 INR
500 CLP47.04900 INR
1000 CLP94.09800 INR
2000 CLP188.19600 INR
5000 CLP470.49000 INR
10000 CLP940.98000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Chilean Peso
1 INR10.62720 CLP
5 INR53.13600 CLP
10 INR106.27200 CLP
20 INR212.54400 CLP
50 INR531.36000 CLP
100 INR1062.72000 CLP
250 INR2656.80000 CLP
500 INR5313.60000 CLP
1000 INR10627.20000 CLP
2000 INR21254.40000 CLP
5000 INR53136.00000 CLP
10000 INR106272.00000 CLP