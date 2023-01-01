ألف بيزو تشيلي إلى روبية هندية

تحويل CLP إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
97.09 inr

1.00000 CLP = 0.09709 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:33 UTC
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CLP إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.080389.34441.468291.671510.9552518.4926
1GBP1.1696611.2635104.4961.717291.954971.1173221.6286
1USD0.925650.791452182.70331.359151.547270.8842517.118
1INR0.01119260.009569780.012091410.0164340.01870870.01069180.206981

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / الروبية الهندية
1 CLP0.09709 INR
5 CLP0.48543 INR
10 CLP0.97087 INR
20 CLP1.94173 INR
50 CLP4.85433 INR
100 CLP9.70867 INR
250 CLP24.27167 INR
500 CLP48.54335 INR
1000 CLP97.08670 INR
2000 CLP194.17340 INR
5000 CLP485.43350 INR
10000 CLP970.86700 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Chilean Peso
1 INR10.30010 CLP
5 INR51.50050 CLP
10 INR103.00100 CLP
20 INR206.00200 CLP
50 INR515.00500 CLP
100 INR1030.01000 CLP
250 INR2575.02500 CLP
500 INR5150.05000 CLP
1000 INR10300.10000 CLP
2000 INR20600.20000 CLP
5000 INR51500.50000 CLP
10000 INR103001.00000 CLP