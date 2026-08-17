ألف بيزو تشيلي إلى روبية هندية
حوّل CLP إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من CLP إلى INR،
يستخدم مخططنا التفاعلي من CLP إلى INR متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من CLP إلى INR اليوم
|CLP
|INR
|1 CLP
|0.10 INR
|5 CLP
|0.52 INR
|10 CLP
|1.05 INR
|20 CLP
|2.09 INR
|50 CLP
|5.23 INR
|100 CLP
|10.47 INR
|250 CLP
|26.17 INR
|500 CLP
|52.33 INR
|1000 CLP
|104.66 INR
|2000 CLP
|209.33 INR
|5000 CLP
|523.32 INR
|10000 CLP
|1,046.65 INR
|INR
|CLP
|1 INR
|10 CLP
|5 INR
|48 CLP
|10 INR
|96 CLP
|20 INR
|191 CLP
|50 INR
|478 CLP
|100 INR
|955 CLP
|250 INR
|2,389 CLP
|300 INR
|2,866 CLP
|500 INR
|4,777 CLP
|600 INR
|5,733 CLP
|1000 INR
|9,554 CLP
|2000 INR
|19,109 CLP
|5000 INR
|47,772 CLP
|10000 INR
|95,543 CLP
|25000 INR
|238,858 CLP
|50000 INR
|477,715 CLP
|100000 INR
|955,430 CLP
|1000000 INR
|9,554,300 CLP
|1000000000 INR
|9,554,300,000 CLP