50 بيزو تشيلي إلى روبية هندية

تحويل CLP إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

50 clp
4.86 inr

1.00000 CLP = 0.09717 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:34 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CLP إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 INR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.080289.33851.468051.671360.9551518.4968
1GBP1.1695911.2634104.491.717021.954821.1171321.6338
1USD0.925750.791515182.70551.359051.547270.8842517.1235
1INR0.01119340.009570280.012091110.01643240.01870820.01069160.207042

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / الروبية الهندية
1 CLP0.09717 INR
5 CLP0.48585 INR
10 CLP0.97169 INR
20 CLP1.94338 INR
50 CLP4.85845 INR
100 CLP9.71691 INR
250 CLP24.29228 INR
500 CLP48.58455 INR
1000 CLP97.16910 INR
2000 CLP194.33820 INR
5000 CLP485.84550 INR
10000 CLP971.69100 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Chilean Peso
1 INR10.29130 CLP
5 INR51.45650 CLP
10 INR102.91300 CLP
20 INR205.82600 CLP
50 INR514.56500 CLP
100 INR1029.13000 CLP
250 INR2572.82500 CLP
500 INR5145.65000 CLP
1000 INR10291.30000 CLP
2000 INR20582.60000 CLP
5000 INR51456.50000 CLP
10000 INR102913.00000 CLP