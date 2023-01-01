20 بيزو تشيلي إلى روبية هندية

تحويل CLP إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ clp
١٫٩٤ inr

1.00000 CLP = 0.09721 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:32 UTC
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CLP إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855151.080489.35161.468481.671540.955318.4932
1GBP1.1693911.2634104.4861.717211.954671.1171121.6256
1USD0.92560.791515182.70231.35921.547150.884217.117
1INR0.01119170.009570650.012091610.01643490.01870750.01069140.206971

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / الروبية الهندية
1 CLP0.09721 INR
5 CLP0.48606 INR
10 CLP0.97211 INR
20 CLP1.94422 INR
50 CLP4.86055 INR
100 CLP9.72110 INR
250 CLP24.30275 INR
500 CLP48.60550 INR
1000 CLP97.21100 INR
2000 CLP194.42200 INR
5000 CLP486.05500 INR
10000 CLP972.11000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Chilean Peso
1 INR10.28690 CLP
5 INR51.43450 CLP
10 INR102.86900 CLP
20 INR205.73800 CLP
50 INR514.34500 CLP
100 INR1028.69000 CLP
250 INR2571.72500 CLP
500 INR5143.45000 CLP
1000 INR10286.90000 CLP
2000 INR20573.80000 CLP
5000 INR51434.50000 CLP
10000 INR102869.00000 CLP